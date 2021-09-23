www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП002839
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка переносных электроинструментов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 09:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347630, Российская Федерация, Ростовская область, Сальский район, кадастровый квартал 61:34:60 00 12 с условным центром в п. Рыбасово , 392 км ж/д линии Сальск-Тихорецк, кадастровый квартал 61:34:60 00 12 с условным центром в п. Рыбасово , 392 км ж/д линии Сальск-Тихорецк
Почтовый адрес
347630, Российская Федерация, Ростовская область, Сальск, ул. Ленина, д. 3, а/я 17
Контактный телефон
+7 958 451-80-55
Адрес электронной почты
VdovitskayaYuV@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вдовицкая Юлия Вячеславовна
Место рассмотрения заявок
Сальск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка переносных электроинструментов
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 18:00 GMT +323.09.2021 18:0023.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002839Дата и время окончания срока приема заявок Поставка переносных электроинструментовСальск
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Поставка переносных электроинструментов
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.