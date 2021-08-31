Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка санитарно-технических материалов

    Поставка санитарно-технических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка санитарно-технических материаловг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110576814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка санитарно-технических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 11:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_на_поставку_санитарно_технических_материалов.docx

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Приложение_2_Спецификация.docx

    32110576814_подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка санитарно-технических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576814Подведение итогов не позднее Поставка санитарно-технических материаловг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка санитарно-технических материалов

    Начальная цена

    1 519 460,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    25.99.11.190

    Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов, меди или алюминия

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.3

    Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030399/name/613b4d32c84936.22202900

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием"

    Кол-во: 164.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053300
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт Ванино" (ГП589434)
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт...
    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014273
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    593825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014301
    Поставка моноэтаноламина чистого
    Поставка моноэтаноламина чистого
    593984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087490
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    594607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1430653,60 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 532 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАДОУ детский сад Василек
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087471
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    594602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 804245,40 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    40 212 270
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить