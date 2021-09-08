Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021-2022 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

    Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021-2022 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576323Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021-2022 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110576323

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021-2022 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 09:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    итоговый_протокол_525797.pdf

    Документация_об_открытом_конкурсе_в_эл_форме___525797.docx

    Извещение_об_осуществлении_конкурса_в_электронной_форме___525797.docx

    Приложение___1___Форма_для_расчета_цены_за_единицу_работы.docx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.docx

    Приложение___2___Сметная_документация.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    Почтовый адрес

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Контактный телефон

    8124054005

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-lenobl.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кириллов Илья Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021-2022 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576323Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021-2022 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021-2022 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

    Начальная цена

    17 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Классификатор ОКПД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036956/name/61486b67e9b7e2.70799315

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211056609
    МИ №1077/МИ - Капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, котельных, ЦТП, мастерской в Центральном, Петроградском, Курортном и Петродворцовом районах теплоснабжения и восстановлению огнезащитного покрытия на деревянных конструкциях чердака нежилых зданий в Петроградском районе теплоснабжения 114/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    МИ №1077/МИ - Капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, котельных, ЦТП, мастерской в...
    589885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    19 073 786
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тверь Водоканал
    Запрос предложений № 31603568137
    Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту насосных станций
    Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту...
    52224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.05.2016 11:00(GMT+03:00)
    1 534 000
    Лоты:
    2
    Регион:
    Тверская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить