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    Главная / Торги / 1503/23.08.21/КО/Э Поставка кабеля

    1503/23.08.21/КО/Э Поставка кабеля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 15:3009.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеляСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132866

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1503/23.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1503/23.08.21/КО/Э Поставка кабеля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    23.08.2021 09:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_2.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Изменение_1.pdf

    Протокол____Вн_074_01_8795__от_28.10.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 15:30 GMT +309.09.2021 15:3009.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеляСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 06:0010.09.2021 06:0010.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132866Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеляСалават

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2021 12:0022.10.2021 12:0022.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132866Подведение итогов не позднее Поставка кабеляСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 12:0022.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132866Подведение итогов не позднее Поставка кабеляСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля

    Начальная цена

    234 017,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1069855/name/617b7e393aa664.16825635

    29.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка кабеля"

    Кол-во:

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    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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