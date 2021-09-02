Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, комплекса работ по автоматизации технологических процессов с разработкой ППО в рамках проекта: «Техническое перевооружение узла приготовления присадок на уст. Литиевые смазки» в филиале ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП002838 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0058641-306-2021 Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, комплекса работ по автоматизации технологических процессов с разработкой ППО в рамках проекта: «Техническое перевооружение узла приготовления присадок на уст. Литиевые смазки» в филиале ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ Юридический адрес 117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40 Почтовый адрес 117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А Контактный телефон +7 3812 35-48-21 доб. 76308 Адрес электронной почты tenderSM_KK@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Боровикова Мария Васильевна Место рассмотрения заявок Омск Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, комплекса работ по автоматизации технологических процес Дата и время окончания срока приема заявок 02.09.2021 10:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП002838 Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, комплекса работ по автоматизации технологических процес Омск Текущий статус Архив Предмет договора Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, комплекса работ по автоматизации технологических процес Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт