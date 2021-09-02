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Номер извещения
АП002838
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, комплекса работ по автоматизации технологических процессов с разработкой ППО в рамках проекта: «Техническое перевооружение узла приготовления присадок на уст. Литиевые смазки» в филиале ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 35-48-21 доб. 76308
Адрес электронной почты
tenderSM_KK@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боровикова Мария Васильевна
Место рассмотрения заявок
Омск
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Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, комплекса работ по автоматизации технологических процес
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002838Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, комплекса работ по автоматизации технологических процесОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, комплекса работ по автоматизации технологических процес
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