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    Главная / Торги / Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)

    Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.10.2021 16:0005.10.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132865Дата и время окончания срока приема заявок Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    чертеж.pdf

    ГП132865шар_латунный.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.10.2021 16:00 GMT +305.10.2021 16:0005.10.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132865Дата и время окончания срока приема заявок Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.10.2021 16:0005.10.2021 16:0005.10.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132865Дата и время вскрытия заявок Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    06.12.2021 16:0006.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132865Подведение итогов не позднее Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)Красноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.12.202106.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132865Подведение итогов не позднее Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки товара на склад в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    30.30

    Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    21.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1074071/name/6188e14a2abf25.65088036

    08.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шар Д 60 латунный Черт.№ 012.1076.000 для обратного клапана гидравлической системы турбины ОР-0,3-2,5 (ТВН-360)"

    Кол-во: 10

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