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    Главная / Торги / Услуги по перевозке сборных грузов

    Услуги по перевозке сборных грузов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:3001.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576283Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке сборных грузовг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576283

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по перевозке сборных грузов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.08.2021 09:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_перевозка__исправл_2.docx

    Извещение_перевозка2.docx

    Перевозка_грузов_НМЦ_правильн.xlsx

    Проект_договора__2_.docx

    Рассмотрение.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Юридический адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    Почтовый адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Контактный телефон

    +7 495 687-96-19

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npp-kvant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Роман Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по перевозке сборных грузов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 10:30 GMT +301.09.2021 10:3001.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576283Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке сборных грузовг.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 10:3001.09.2021 10:3001.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576283Дата и время вскрытия заявок Услуги по перевозке сборных грузовг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576283Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке сборных грузовг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке сборных грузов

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПП КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Адрес местонахождения

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024072/name/6130c0c1c2ef85.13389491

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 1.00000

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