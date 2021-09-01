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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110576283
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по перевозке сборных грузов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.08.2021 09:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,
Почтовый адрес
129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16
Контактный телефон
+7 495 687-96-19
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npp-kvant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Роман Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по перевозке сборных грузов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 10:30 GMT +301.09.2021 10:3001.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576283Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке сборных грузовг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 10:3001.09.2021 10:3001.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576283Дата и время вскрытия заявок Услуги по перевозке сборных грузовг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке сборных грузов
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПП КВАНТ
Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ
Адрес местонахождения
129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,
129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16
49.41.19.900
49.41
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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