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Номер извещения
АП002837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 91003 «Организация (оплата) рабочих мест инвалидам» для ООО «Газпромнефть-Хантос» на 2022-2026 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 09:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Контактный телефон
+7 906 821-75-73
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Артем Алексеевич
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация (оплата) рабочих мест инвалидам
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 12:30 GMT +307.09.2021 12:3007.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002837Дата и время окончания срока приема заявок Организация (оплата) рабочих мест инвалидамТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Организация (оплата) рабочих мест инвалидам
Официальный сайт, на котором размещена документация
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