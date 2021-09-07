Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 91003 «Организация (оплата) рабочих мест инвалидам» для ООО «Газпромнефть-Хантос» на 2022-2026 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП002837 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0056447-303-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 91003 «Организация (оплата) рабочих мест инвалидам» для ООО «Газпромнефть-Хантос» на 2022-2026 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС Юридический адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56 Почтовый адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56 Контактный телефон +7 906 821-75-73 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Павлов Артем Алексеевич Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Организация (оплата) рабочих мест инвалидам Дата и время окончания срока приема заявок 07.09.2021 12:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП002837 Дата и время окончания срока приема заявок Организация (оплата) рабочих мест инвалидам Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Организация (оплата) рабочих мест инвалидам Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт