Выполнение функций технического Заказчика по получению недостающей исходно-разрешительной документации, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по модернизации переходно-скоростных полос на АЗС № 19 по адресу: Владимирская область, Александровский район, МО Краснопламенское (сельское поселение), вблизи д.Мякишево

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП002836 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0059245-319-2021 Наименование закупки Выполнение функций технического Заказчика по получению недостающей исходно-разрешительной документации, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по модернизации переходно-скоростных полос на АЗС № 19 по адресу: Владимирская область, Александровский район, МО Краснопламенское (сельское поселение), вблизи д.Мякишево Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР Юридический адрес 117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12 Почтовый адрес 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14 Контактный телефон +7 812 449-07-77 доб. 55486 Адрес электронной почты Denisova.DV@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Денисова Дина Васильевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru