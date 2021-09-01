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    Главная / Торги / поковки по чертежам и ТО

    поковки по чертежам и ТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132862Дата и время окончания срока приема заявок поковки по чертежам и ТООрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132862

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    190-УГО

    Наименование закупки

    поковки по чертежам и ТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 09:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_на_поковки_190_УГО.docx

    3_436918___Цапфа_неприводная__заготовка_.pdf

    3_436917___Цапфа_приводная__заготовка_.pdf

    Закупочная_документация_поставка_для_ЭТП.rar

    ГП132862_Протокол_подведения_итогов_процедуры.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-16

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    D.Shatalov@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаталов Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поковки по чертежам и ТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132862Дата и время окончания срока приема заявок поковки по чертежам и ТООрск

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132862Подведение итогов не позднее поковки по чертежам и ТООрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132862Подведение итогов не позднее поковки по чертежам и ТООрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поковки по чертежам и ТО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1087634/name/619a3cbad5e2b7.27395387

    21.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цапфа приводная, ч. 3-436917"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Цапфа не приводная, ч. 3-436918"

    Кол-во: 1

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