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    Главная / Торги / Поставка кабеля

    Поставка кабеля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеляСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144112

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабеля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144112_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 603-22-35 доб. 7532

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    a.kuslina@electropult.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куслина Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеляСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 10:0031.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144112Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеляСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    06.09.2021 10:0006.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144112Подведение итогов не позднее Поставка кабеляСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144112Подведение итогов не позднее Поставка кабеляСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля

    Начальная цена

    1 246 466,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    195030, г. СПб, ул. Электропультовцев, д. 7,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - отсрочка 30 календарных дней, срок поставки 15 рабочих дней, доставка силами и за счет поставщика до склада покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    27.3

    Производство кабелей и кабельной арматуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029397/name/613a1902976a93.82179758

    09.09.2021

    Тендерная_документация_кабель17.08.docx

    03.09.2021

    Договор_поставки_2021г.pdf

    03.09.2021

    ТЗ_кабель17.08.pdf

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ-1 5х95 ТУ 16.К01-37-2003"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ-1 5x50 ТУ 16.К01-37-2003"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Кабель КГВВнг(А)-LS-ХЛ 5х4-0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011"

    Кол-во: 140

    "Позиция 4"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ-1 5x70 ТУ 16.К01-37-2003"

    Кол-во: 80

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