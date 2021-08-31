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Номер извещения
ГП144112
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабеля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
Почтовый адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
Контактный телефон
+7 812 603-22-35 доб. 7532
Факс
+7 812 527-38-90
Адрес электронной почты
a.kuslina@electropult.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куслина Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабеля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеляСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 10:0031.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144112Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеляСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.09.2021 10:0006.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144112Подведение итогов не позднее Поставка кабеляСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеля
Начальная цена
1 246 466,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
195030, г. СПб, ул. Электропультовцев, д. 7,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Адрес местонахождения
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
27.3
27.3
Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 140
Кол-во: 80
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