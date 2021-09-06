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Номер извещения
32110576289
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 14:00 GMT +306.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 07:0021.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576289Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"
Начальная цена
455 634,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Орск ул. Крупской, д.15. Базис поставки может быть изменен в пределах МО г. ОрскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ОРСК
Все закупки и тендеры РВК-ОРСК
Адрес местонахождения
462408, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРСК, УЛ ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ОФИС 1
23.61.12.159
23.61
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 14
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 2
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