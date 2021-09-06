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    Главная / Торги / Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"

    Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576289

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    99

    Наименование закупки

    Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗДО.doc

    Приложение_3___Форма_подачи_предложений.xlsx

    Приложение_7___Обоснование_НМЦ.XLSX

    Приложение_2___Проект_договора.docx

    Приложение_5___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение_1___Техническое_задание.xlsx

    Приложение_4___Критерии_оценки__общая_.xlsx

    Информационная_карта.docx

    32110576289_Конкурентный_лист.pdf

    Техническое_заключение.pdf

    84_2021ГПБ___железобетонные_изделия_Орск.pdf

    Лист_согласования_84_2021_ГПБ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 14:00 GMT +306.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 07:0021.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576289Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576289Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "РВК-Орск"

    Начальная цена

    455 634,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск ул. Крупской, д.15. Базис поставки может быть изменен в пределах МО г. ОрскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 30 дней (в течение 15 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства) с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Заказчиком документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке). Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 10 дней с момента получения отгрузочной разнарядки от заказчика. Период поставки: с момента заключения договора и до 31.07.2022 г. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ОРСК
    Все закупки и тендеры РВК-ОРСК

    Адрес местонахождения

    462408, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРСК, УЛ ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ОФИС 1

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.159

    Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61

    Производство изделий из бетона для использования в строительстве

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053247/name/61602c553805f0.25554371

    08.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053248/name/61602c5a2d2c98.87732611

    08.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053243/name/61602b98913d72.83983212

    08.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053245/name/61602c1dbea086.15245495

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо стеновое КС10.9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кольцо стеновое КС15.9"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "Кольцо стеновое КС20.9"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Плита перекрытия 1ПП 10-2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Плита перекрытия 1ПП 15-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Плита перекрытия 1ПП 20-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Плита перекрытия плоские прямоугольные (П26-5Б, размер 3,2х1,35)"

    Кол-во: 2

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