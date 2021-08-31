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    Главная / Торги / Выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: Станция УФО на Нижегородской станции аэрации по адресу: Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, сельское поселение Афонинский сельсовет, территория Набережная гребного канала, дом 1.

    Выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: Станция УФО на Нижегородской станции аэрации по адресу: Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, сельское поселение Афонинский сельсовет, территория Набережная гребного канала, дом 1.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576219Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: Станция УФО на Нижегородской станции аэрации по адресу: Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, сельское поселение Афонинский сельсовет, территория Набережная гребного канала, дом 1Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110576219

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: Станция УФО на Нижегородской станции аэрации по адресу: Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, сельское поселение Афонинский сельсовет, территория Набережная гребного канала, дом 1.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 08:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение___218.docx

    Документация___218.docx

    Раздел_5_Техническое_задание_218.pdf

    Раздел_6_Обоснование_НМЦ_договора_218.xlsx

    Раздел_4_Проект_договора_218.doc

    Итоговый_протокол_218.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87 доб. 1392

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nsilantyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Силантьева Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: Станция УФО на Нижегородской станции аэрации по адресу: Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, сельское поселение Афонинский сельсовет, территория Набережная гребного канала, дом 1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576219Подведение итогов не позднее Выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: Станция УФО на Нижегородской станции аэрации по адресу: Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, сельское поселение Афонинский сельсовет, территория Набережная гребного канала, дом 1Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту: Станция УФО на Нижегородской станции аэрации по адресу: Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, сельское поселение Афонинский сельсовет, территория Набережная гребного канала, дом 1

    Начальная цена

    7 622 457,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    152 449,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029307/name/613a0b6b431a91.37927295

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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