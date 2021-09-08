www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110577243
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а» для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-И-171-21).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
23.08.2021 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 12:00 GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577243Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»Петрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 12:00GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110577243Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»Петрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110577243Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»Петрозаводск
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 15:0021.09.2021 15:0021.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577243Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»Петрозаводск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202121.09.2021 15:0021.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577243Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»Петрозаводск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»
Начальная цена
30 958 041,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
43.22.12.190
42.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25798367.70000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.