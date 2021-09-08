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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а» для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-И-171-21).

    Открытый конкурс в электронной форме на Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а» для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-И-171-21).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577243Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»ПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577243

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-ТС-И-172-21

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а» для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-И-171-21).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    23.08.2021 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Приложение_1.2.__Техническая_документация__ч.1.zip

    Приложение_1.2._Техническая_документация__ч.2.7z

    Приложение_1.2.__Техническая_документация__ч.3.7z

    Приложение_1.2.__Техническая_документация__ч.4.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 12:00 GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577243Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»Петрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 12:00GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110577243Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»Петрозаводск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110577243Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»Петрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 15:0021.09.2021 15:0021.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577243Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»Петрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 15:0021.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577243Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»Петрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»

    Начальная цена

    30 958 041,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.190

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в части разделов проекта: «Техническое перевооружение паровой котельной по ул. Муезерская, 2а»"

    Кол-во: 25798367.70000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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