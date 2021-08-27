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    Главная / Торги / Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве

    Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576178Дата и время окончания срока приема заявок Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110576178

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 08:41

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Проект_договора.doc

    Закупочная_документация.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Перечень_документов_к_итоговому_протоколу.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-71-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender4@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анашкина Олеся Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202127.08.2021 09:3027.08.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576178Подведение итогов не позднее Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве

    Начальная цена

    1 021 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1020744/name/612c9442ed2621.00371014

    30.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1020745/name/612c944a9f56f6.02498985

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих резиновых изделий"

    Кол-во: 60000.00000

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