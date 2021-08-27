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Номер извещения
32110576178
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 08:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-71-75
Факс
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Адрес электронной почты
tender4@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анашкина Олеся Николаевна
Место рассмотрения предложений
624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.
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Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.08.202127.08.2021 09:3027.08.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576178Подведение итогов не позднее Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка перчаток нитриловых одноразовых (неопудренных), предназначенных для защиты рук на производстве
Начальная цена
1 021 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
22.19
22.19
Документация лота
Кол-во: 60000.00000
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