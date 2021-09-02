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    Главная / Торги / Выполнение работ с предоставлением специальной техники с экипажем на объект заказчика

    Выполнение работ с предоставлением специальной техники с экипажем на объект заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576160Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ с предоставлением специальной техники с экипажем на объект заказчикаНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ с предоставлением специальной техники с экипажем на объект заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 08:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация___214.doc

    Извещение___214.docx

    Раздел_5_Проект_договора_214.docx

    Раздел_7_Обоснование_НМЦ_договора_214.xls

    Итоговый_протокол_214.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87 доб. 1392

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nsilantyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Силантьева Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ с предоставлением специальной техники с экипажем на объект заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576160Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ с предоставлением специальной техники с экипажем на объект заказчикаНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 10:0002.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576160Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ с предоставлением специальной техники с экипажем на объект заказчикаНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576160Подведение итогов не позднее Выполнение работ с предоставлением специальной техники с экипажем на объект заказчикаНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576160Подведение итогов не позднее Выполнение работ с предоставлением специальной техники с экипажем на объект заказчикаНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ с предоставлением специальной техники с экипажем на объект заказчика

    Начальная цена

    1 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    77.32

    Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    77.32

    Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030087/name/613b28dbec90c5.46857095

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг строительных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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