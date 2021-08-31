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Номер извещения
ГП132864
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 09:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-53-74
Факс
--
Адрес электронной почты
subbotinav@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Субботин Аркадий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132864Дата и время окончания срока приема заявок Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 10:0031.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132864Дата и время вскрытия заявок Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
31.08.2021 10:0031.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132864Подведение итогов не позднее Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3Каменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
83,94 квадратных метров оконных блоков 941.1 квадратный метр ограждающих конструкций 33.626 тонн металлоконструкций Все материалы заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Корпус №85 цеха №3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
43.99.90.190
43.91.19.190
43.91.19.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 33.626
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