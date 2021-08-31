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    Главная / Торги / Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3

    Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132864Дата и время окончания срока приема заявок Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3Каменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОКС 08.2021

    Наименование закупки

    Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 09:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    085.С2309АС_Замена_остекленения.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-53-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    subbotinav@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Субботин Аркадий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132864Дата и время окончания срока приема заявок Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 10:0031.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132864Дата и время вскрытия заявок Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2021 10:0031.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132864Подведение итогов не позднее Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132864Подведение итогов не позднее Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    83,94 квадратных метров оконных блоков 941.1 квадратный метр ограждающих конструкций 33.626 тонн металлоконструкций Все материалы заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Корпус №85 цеха №3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    3-4 квартал
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    43.91.19.190

    Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена остекления с западной и южной сторон корпуса №85 цеха №3"

    Кол-во: 33.626

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