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Номер извещения
ГП132868
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 09:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, 4-Я Пролетарская, 3
Почтовый адрес
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, 4-Я Пролетарская, 3
Контактный телефон
+7 4852 67-35-35
Факс
Адрес электронной почты
ChernyavskiyAV@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Моричев Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Ярославль
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация металлопроката.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 23:00 GMT +306.09.2021 23:0006.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132868Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлопроката.Ярославль
Подведение итогов не позднее
07.09.2021 09:0007.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132868Подведение итогов не позднее Реализация металлопроката.Ярославль
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация металлопроката.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯРОСЛАВСКИЙ ВРЗ РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО ЯРОСЛАВСКИЙ ВРЗ РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, 4-Я Пролетарская, 3
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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