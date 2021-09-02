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Номер извещения
32110576159
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лицензии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 08:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
Почтовый адрес
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
Контактный телефон
+7 8422 42-74-30
Факс
+7 8422 42-74-90
Адрес электронной почты
GazprommrgUlyanovsk@ulrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камеко Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лицензии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 11:59 GMT +302.09.2021 11:5902.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензииУльяновск
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576159Дата и время вскрытия заявок Поставка лицензииУльяновск
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 16:3003.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576159Подведение итогов не позднее Поставка лицензииУльяновск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лицензии
Начальная цена
128 830,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием и закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием и закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
Адрес местонахождения
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
58.29.29.000
58.29
Документация лота
Кол-во: 90.00000
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