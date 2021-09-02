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    Главная / Торги / Поставка лицензии

    Поставка лицензии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:5902.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензииУльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576159

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лицензии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 08:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_83.docx

    Документация_83.docx

    Проект_Договора_лицензия.doc

    Технические_характеристики_Movavi.docx

    ТЗ_Movavi.docx

    Коммерческое_предложение.xlsx

    Протокол_подведения_итогов_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Почтовый адрес

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Контактный телефон

    +7 8422 42-74-30

    Факс

    +7 8422 42-74-90

    Адрес электронной почты

    GazprommrgUlyanovsk@ulrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Камеко Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лицензии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 11:59 GMT +302.09.2021 11:5902.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензииУльяновск

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576159Дата и время вскрытия заявок Поставка лицензииУльяновск

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 16:3003.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576159Подведение итогов не позднее Поставка лицензииУльяновск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576159Подведение итогов не позднее Поставка лицензииУльяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензии

    Начальная цена

    128 830,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием и закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием и закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием и закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Классификатор ОКПД2

    58.29.29.000

    Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024348/name/61319aced0b0e8.89260489

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 90.00000

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