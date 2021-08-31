Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выбор исполнителя услуг по поверке и калибровке средств измерений

    Выбор исполнителя услуг по поверке и калибровке средств измерений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 07:5931.08.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576141Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке средств измеренийИжевскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576141

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор исполнителя услуг по поверке и калибровке средств измерений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 08:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    приложение_1_к_техническому_заданию___Перечень_оборудования.xlsx

    Приложение_1_к_Форме_1___ЦП.xlsx

    Документация.docx

    Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1_к_документации___проект_договора.docx

    Приложение_2_к_документации___техническое_задание.docx

    Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Не

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поверке средств измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576141Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке средств измеренийИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поверке средств измерений

    Начальная цена

    1 107 476,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.120

    Услуги в области метрологии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024854/name/6131fb14a83e32.15456160

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП123381
    603/12.11.21/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по техническому диагностированию и ремонту устройства контроля пламени ФДСА-03М (зав.№204104 и зав.№409057)
    603/12.11.21/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по техническому диагностированию и ремонту устройства...
    560889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    73 022
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211066651
    КО №1147/КО - Оказание услуг по техническому обслуживанию измерительных комплексов узлов учета газа и поверке средств измерений для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Тверь»
    КО №1147/КО - Оказание услуг по техническому обслуживанию измерительных комплексов узлов учета...
    591502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 060 908
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Конкурентный отбор № 32211058252
    Оказание услуг по метрологическому обеспечению
    Оказание услуг по метрологическому обеспечению
    590225
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    18 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211062504
    на право заключения договора оказания метрологических услуг по поверке (калибровке) средств измерений и проведению испытаний испытательного оборудования
    на право заключения договора оказания метрологических услуг по поверке (калибровке) средств...
    590877
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    2 681 061
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП132833
    1492/20.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний (топливо дизельное)
    1492/20.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний...
    525695
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    24 240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП152556
    552/21.04.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию, подготовке к поверке и поверке генератора влажности DG4, гигрометра эталонного S4000
    552/21.04.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию, подготовке к поверке и поверке...
    476208
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.05.2021 15:30(GMT+03:00)
    591 409
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110187747
    КО №15717/КО - Метрологическое обеспечение производства (поверка средств измерений системы АИИС КУЭ) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (221P201085)
    КО №15717/КО - Метрологическое обеспечение производства (поверка средств измерений системы...
    471991
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.04.2021 10:00(GMT+03:00)
    3 022 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110194578
    КО №15730/КО - метрологическому обеспечению производства(поверка средств измерений электрических величин) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (221P200198)
    КО №15730/КО - метрологическому обеспечению производства(поверка средств измерений...
    472987
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.04.2021 10:00(GMT+03:00)
    495 155
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить