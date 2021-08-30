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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110576131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 08:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1
Контактный телефон
+7 8622 96-08-04
Факс
+7 8622 27-00-00
Адрес электронной почты
torgi@sochigorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Босикова Василина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Сочи
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара по номенклатурной группе: электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара по номенклатурной группе: электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Начальная цена
1 708 693,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СОЧИГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ
Адрес местонахождения
354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,
354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1
26.20.40
26.20
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 26
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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