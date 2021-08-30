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    Главная / Торги / Поставка товара по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

    Поставка товара по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 11:5930.08.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара по номенклатурной группе: электронно-вычислительное оборудование и оргтехникаСочиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110576131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021/ЗП-185

    Наименование закупки

    Поставка товара по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 08:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Форма_13_описания_поставляемого_товара__2021.ЗП_185.xlsx

    Форма_3_Коммерческого_предложения__2021.ЗП_185.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__2021.ЗП_185.docx

    Проект_договора_по_запросу_предложений_в_электронной_форме__2021.ЗП_185.docx

    Техническое_задание_по_запросу_предложений_в_электронной_форме__2021.ЗП_185.xls

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__2021.ЗП_185.docx

    32110576131_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЧИГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ

    Юридический адрес

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1

    Контактный телефон

    +7 8622 96-08-04

    Факс

    +7 8622 27-00-00

    Адрес электронной почты

    torgi@sochigorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Босикова Василина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Сочи

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара по номенклатурной группе: электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576131Подведение итогов не позднее Поставка товара по номенклатурной группе: электронно-вычислительное оборудование и оргтехникаСочи

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара по номенклатурной группе: электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

    Начальная цена

    1 708 693,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СОЧИГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40

    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022714/name/612f1e6dc50344.54432935

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок девелопера DV-312К (оригинальный, черный) для Konica Minolta bizhub 367 (A7Y003D) 600 000 стр. (А4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок фиксации изображения (печка) для Konica Minolta bizhub 367 оригинальный 320 000 стр. (А4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Бункер для отработанного тонера WX-104 оригинальный для Konica Minolta bizhub 367 110 000 стр. (А4)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Ролик переноса изображения для Konica Minolta bizhub 367 оригинальный 150 000 стр. (А4)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Тонер-картридж оригинальный TNP-76"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Фотобарабан DR-312K (оригинальный, черный) для Konica Minolta bizhub 367 (A7Y00RD) 110 000 стр. (А4)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Тонер для печати Konica Minolta TN-323 (A87M050) Оригинал"

    Кол-во: 26

    "Позиция 8"

    "Тонер-картридж для печати Konica Minolta TNP-54"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Картридж для печати Konica Minolta TNP-60"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Комплект картриджей для принтеров Xerox Phaser 6020/ 6022/ WorkCentre 6025/ 6027 (106R02763, 106R02762, 106R02761, 106R02760)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Фотобарабан для картриджа Xerox 113R00670"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Картридж для печати Xerox 113R00668"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Картридж для печати Xerox 106R01294"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Фотобарабан для картриджа Xerox 013R00670"

    Кол-во: 14

    "Позиция 15"

    "Картридж Hi-Black (HB-CE403A) для HP LJ Enterprise 500 color M551n/M575dn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Фильтр тонкой очистки для пылесоса 3М тип1 Katun/SCS 737708/SV-SPF1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Картридж Hi-Black (HB-CE402A) для HP LJ Enterprise 500 color M551n/M575dn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Картридж Hi-Black (HB-CE401A) для HP LJ Enterprise 500 color M551n/M575dn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Тонер Static Control черный флакон 760гр.для принтера"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Тонер Static Control черный флакон 1000гр. для принтера"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Драм-юнит для Xerox 101R00432 WorkCentre 5016/5020"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Устройство контроля функционирования подсистемы печати NITRINOnet Light Micro Print"

    Кол-во: 2

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