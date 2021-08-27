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Номер извещения
ГП132860
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 08:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83
Почтовый адрес
614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20
Контактный телефон
+7 342 215-50-29 доб. 3517
Факс
+7 342 215-51-62
Адрес электронной почты
Lenkov.V@adrilling.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бычков Вадим Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 18:00 GMT +327.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132860Дата и время окончания срока приема заявок выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типаПермь
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2021 18:0027.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132860Дата и время вскрытия заявок выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типаПермь
Подведение итогов не позднее
31.08.2021 20:0031.08.2021 20:0031.08.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132860Подведение итогов не позднее выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типаПермь
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МуравленкоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
Все закупки и тендеры НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
Адрес местонахождения
618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83
614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20
43.22
33.20.1
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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