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    Главная / Торги / выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типа

    выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132860Дата и время окончания срока приема заявок выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типаПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132860

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Исх 2068/1

    Наименование закупки

    выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 08:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    исх_2068_1.pdf

    ТЗ_Вентиляция_БПО_Муравленко.pdf

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
    Все закупки и тендеры НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ

    Юридический адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83

    Почтовый адрес

    614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20

    Контактный телефон

    +7 342 215-50-29 доб. 3517

    Факс

    +7 342 215-51-62

    Адрес электронной почты

    Lenkov.V@adrilling.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бычков Вадим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 18:00 GMT +327.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132860Дата и время окончания срока приема заявок выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типаПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2021 18:0027.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132860Дата и время вскрытия заявок выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типаПермь

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2021 20:0031.08.2021 20:0031.08.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132860Подведение итогов не позднее выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типаПермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 20:0031.08.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132860Подведение итогов не позднее выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типаПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнения работ по разработке рабочей документации и монтажу приточно – вытяжной вентиляции в здании арочного типа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МуравленкоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения претендента
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
    Все закупки и тендеры НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83

    614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20

    Классификатор ОКПД2

    43.22

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    33.20.1

    Услуги по монтажу металлоизделий, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    исх_2068_1.pdf

    23.08.2021

    ТЗ_Вентиляция_БПО_Муравленко.pdf

    23.08.2021

    Форма_КП.xlsx

    23.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка рабочей документации по монтажу приточно - вытяжной вентиляции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Выполнение работ по монтажу приточно - вытяжной вентиляции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стоимость используемых материалов"

    Кол-во: 1

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