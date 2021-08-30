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    Главная / Торги / Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМ.

    Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132859Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132859

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0118

    Наименование закупки

    Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 08:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_АСПГ1_0118_блок_бокс_проходной_и_операторная.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    svetlana.duhova@arcticspg1.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Духова Светлана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 16:00 GMT +330.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132859Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМг. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 16:0030.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132859Дата и время вскрытия заявок Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 18:0015.10.2021 18:0015.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132859Подведение итогов не позднее Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМг. Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 18:0015.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132859Подведение итогов не позднее Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ и Договору
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Классификатор ОКПД2

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМ"

    Кол-во: 2

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