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Номер извещения
ГП132859
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 08:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
Контактный телефон
+7 495 730-60-00
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
svetlana.duhova@arcticspg1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Духова Светлана Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 16:00 GMT +330.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132859Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 16:0030.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132859Дата и время вскрытия заявок Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМг. Москва
Подведение итогов не позднее
15.10.2021 18:0015.10.2021 18:0015.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132859Подведение итогов не позднее Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМг. Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блок-бокса проходной и операторной для строительства объектов подготовительного периода Геофизического НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 1
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
25.11.10.000
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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