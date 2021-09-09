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    Главная / Торги / Выполнение работ по проведению предпроектного обследования системы теплоснабжения АО «Порт Ванино» с разработкой технико-экономического обоснования вариантов строительства угольных котельных, согласно техническому заданию (ГП525743)

    Выполнение работ по проведению предпроектного обследования системы теплоснабжения АО «Порт Ванино» с разработкой технико-экономического обоснования вариантов строительства угольных котельных, согласно техническому заданию (ГП525743)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583915Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению предпроектного обследования системы теплоснабжения АО «Порт Ванино» с разработкой технико-экономического обоснования вариантов строительства угольных котельных, согласно техническому заданиюВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110583915

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП525743

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проведению предпроектного обследования системы теплоснабжения АО «Порт Ванино» с разработкой технико-экономического обоснования вариантов строительства угольных котельных, согласно техническому заданию (ГП525743)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 10:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД__только_СМП.docx

    Продление_до_09.09.2021.doc

    ТЗ_ТЭО_АО_Порт_Ванино.docx

    Договор_подряда.docx

    ФОРМЫ.zip

    Протокол___ГП525743_2_28.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-76-74

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    nriabchenko@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябченко Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проведению предпроектного обследования системы теплоснабжения АО «Порт Ванино» с разработкой технико-экономического обоснования вариантов строительства угольных котельных, согласно техническому заданию

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 12:0008.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583915Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению предпроектного обследования системы теплоснабжения АО «Порт Ванино» с разработкой технико-экономического обоснования вариантов строительства угольных котельных, согласно техническому заданиюВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проведению предпроектного обследования системы теплоснабжения АО «Порт Ванино» с разработкой технико-экономического обоснования вариантов строительства угольных котельных, согласно техническому заданию

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.190

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044397/name/6153b72cc579d9.71487172

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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