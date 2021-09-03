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Номер извещения
32110579169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов верхнего строения пути для текущего содержания ж/д путей необщего пользования и подкрановых рельсовых путей, согласно техническому заданию (ГП525742)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 01:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-76-74
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
nriabchenko@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябченко Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов верхнего строения пути для текущего содержания ж/д путей необщего пользования и подкрановых рельсовых путей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов верхнего строения пути для текущего содержания ж/д путей необщего пользования и подкрановых рельсовых путей
Начальная цена
1 597 065,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
25.94.11.152
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 380
Кол-во: 1
Кол-во: 0.224
Кол-во: 1
Кол-во: 0.2422
Кол-во: 0.0891
Кол-во: 0.0818
Кол-во: 1.86
Кол-во: 0.187
Кол-во: 0.1615
Кол-во: 0.5631
Кол-во: 11.6
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