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    Главная / Торги / Поставка материалов верхнего строения пути для текущего содержания ж/д путей необщего пользования и подкрановых рельсовых путей, согласно техническому заданию (ГП525742)

    Поставка материалов верхнего строения пути для текущего содержания ж/д путей необщего пользования и подкрановых рельсовых путей, согласно техническому заданию (ГП525742)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов верхнего строения пути для текущего содержания ж/д путей необщего пользования и подкрановых рельсовых путейВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110579169

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП525742

    Наименование закупки

    Поставка материалов верхнего строения пути для текущего содержания ж/д путей необщего пользования и подкрановых рельсовых путей, согласно техническому заданию (ГП525742)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 01:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Продление_до_03.09.2021.doc

    Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Договор_поставки.doc

    ТЗ.doc

    ФОРМЫ.zip

    Спецификация_руб..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-76-74

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    nriabchenko@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябченко Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов верхнего строения пути для текущего содержания ж/д путей необщего пользования и подкрановых рельсовых путей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 12:0001.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579169Подведение итогов не позднее Поставка материалов верхнего строения пути для текущего содержания ж/д путей необщего пользования и подкрановых рельсовых путейВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов верхнего строения пути для текущего содержания ж/д путей необщего пользования и подкрановых рельсовых путей

    Начальная цена

    1 597 065,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.152

    Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпала деревянная, тип 2"

    Кол-во: 380

    "Позиция 2"

    "Брус деревянный на стр. перевод 1/11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шуруп для СП 24*170"

    Кол-во: 0.224

    "Позиция 4"

    "Костыль путевой 16*16*165"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Болт клеммный М22*75 в сборе"

    Кол-во: 0.2422

    "Позиция 6"

    "Болт закладной М22*175 в сборе"

    Кол-во: 0.0891

    "Позиция 7"

    "Болт стыковой М24*150 в сборе"

    Кол-во: 0.0818

    "Позиция 8"

    "Подкладка Д50 (б/у)"

    Кол-во: 1.86

    "Позиция 9"

    "Противоугон Р65"

    Кол-во: 0.187

    "Позиция 10"

    "Противоугон Р50"

    Кол-во: 0.1615

    "Позиция 11"

    "Накладки Р50"

    Кол-во: 0.5631

    "Позиция 12"

    "Фанера толщ. 6 мм нешлифованная для пучинных карточек"

    Кол-во: 11.6

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