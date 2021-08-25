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Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ E-200 KOMPRESSOR, гос. № О 269 СЕ 56, , 2007 г.в.
Начальная цена
470400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ E-200 KOMPRESSOR, гос. № О 269 СЕ 56, , 2007 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
//polaris89.ru
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GL-500 4 MATIC, гос. № А 903 КС 156, 2007 г.в. + Автомобиль СПЕЦ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗИЛ – 131А, гос. № В 194 УА 56, 1986 г.в.
Начальная цена
1113600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GL-500 4 MATIC, гос. № А 903 КС 156, 2007 г.в. + Автомобиль СПЕЦ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗИЛ – 131А, гос. № В 194 УА 56, 1986 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
//polaris89.ru
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Оренбургская область, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Автогидроподъёмник ВС-28К КАМАЗ-532150, гос. № О 315 МВ 56, 2004 г.в.
Начальная цена
2094000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автогидроподъёмник ВС-28К КАМАЗ-532150, гос. № О 315 МВ 56, 2004 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
//polaris89.ru
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Дедуровка 2
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Автолаборатория 490931 на шасси ГАЗ-3308, гос. № К 412 НТ 56, 2002 г.в.
Начальная цена
261600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автолаборатория 490931 на шасси ГАЗ-3308, гос. № К 412 НТ 56, 2002 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Дедуровка 2
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Автомобиль специализированный 49093 на шасси ГАЗ-3308, гос. № К 164 КА 56, 2002 г.в.
Начальная цена
261600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобиль специализированный 49093 на шасси ГАЗ-3308, гос. № К 164 КА 56
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
УТТиСТ Цех № 3, г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Лаборатория линейно – бригадная 283423, гос. № С 736 АС 56, 2009 г.в.
Начальная цена
285600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Лаборатория линейно – бригадная 283423, гос. № С 736 АС 56, 2009 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Терешковой, 156
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Передвижная мастерская 575124, гос. № С 706 ВА 56, 2010 г.в.
Начальная цена
829200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Передвижная мастерская 575124, гос. № С 706 ВА 56, 2010 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Терешковой, 156
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Передвижная мастерская 575124, гос. № С 708 ВА 56, 2010 г.в.
Начальная цена
829200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Передвижная мастерская 575124, гос. № С 708 ВА 56, 2010 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
УТТиСТ Цех № 3, г. Оренбург, ул. Терешковой, 156
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Мусоровоз КО – 440 – 4Д, гос. № У 188 ОК 56, 2013 г.в.
Начальная цена
591600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Мусоровоз КО – 440 – 4Д, гос. № У 188 ОК 56, 2013 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Дедуровка 2
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
АГРЕГАТ НАСОС. КИСЛОТНЫЙ АНК 40/50, гос. № К 645 ХС 56, 2003 г.в.
Начальная цена
618000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
АГРЕГАТ НАСОС. КИСЛОТНЫЙ АНК 40/50, гос. № К 645 ХС 56, 2003 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
УТТиСТ Цех № 3, г. Оренбург, ул. Терешковой, 56.
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ-12-885 М, гос. № АМ 2092 56, 2004 г.в.
Начальная цена
487200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ-12-885 М, гос. № АМ 2092 56, 2004 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
УТТиСТ Цех № 3, г. Оренбург, ул. Терешковой, 56.
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ-12-885 М, гос. № АМ 2091 56, 2004 г.в.
Начальная цена
487200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ-12-885 М, гос. № АМ 2091 56, 2004 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 34
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Передвижной компрессор ЗИФ - 55, гос. № ОК 4346 56, 1986 г.в.
Начальная цена
92400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Передвижной компрессор ЗИФ - 55, гос. № ОК 4346 56, 1986 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Автомобиль СПЕЦ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗИЛ – 131А, гос. № В 194 УА 56, 1986 г.в.
Начальная цена
246000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобиль СПЕЦ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗИЛ – 131А, гос. № В 194 УА 56, 1986 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Дедуровка 2
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Специализированный заправщик КАМАЗ – 53229 ПАГЗ 2000/25, гос. № М 405 ХУ 56, 2005 г.в.
Начальная цена
2773200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Специализированный заправщик КАМАЗ – 53229 ПАГЗ 2000/25, гос. № М 405 ХУ 56, 2005 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Терешковой, 156
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Кран колёсный КС - 4361, инв. № 10*0043211244, гос. № 1151 ОК 56, 1993 г.в.
Начальная цена
458400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Кран колёсный КС - 4361, инв. № 10*0043211244, гос. № 1151 ОК 56, 1993 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Тягач седельный МАЗ - 54323, гос. № Р 159 УВ 56, 1990 г.в.
Начальная цена
313200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Тягач седельный МАЗ - 54323, гос. № Р 159 УВ 56, 1990 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Снегоход «TIKSY» 250, гос. № ЕК 3961 56, 2013 г.в.
Начальная цена
130000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Снегоход «TIKSY» 250, гос. № ЕК 3961 56, 2013 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Снегоход «TIKSY» 250, гос. № ЕК 3962 56, 2013 г.в.
Начальная цена
125000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Снегоход «TIKSY» 250, гос. № ЕК 3962 56, 2013 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Снегоход «РЫСЬ» - УС - 440, гос. № ЕО 2718 56, 2002 г.в.
Начальная цена
110000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Снегоход «РЫСЬ» - УС - 440, гос. № ЕО 2718 56, 2002 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9139 56, 2014 г.в.
Начальная цена
270000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9139 56, 2014 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9137 56, 2014 г.в.
Начальная цена
280000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9137 56, 2014 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Снегоход «Tайга» СТ – 500Д, гос. № ОН 7836 56, 2004 г.в.
Начальная цена
170000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Снегоход «Tайга» СТ – 500Д, гос. № ОН 7836 56, 2004 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Снегоход «Буран» СБ – 640МД, гос. № ОЕ 0291 56, 2003 г.в.
Начальная цена
120000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Снегоход «Буран» СБ – 640МД, гос. № ОЕ 0291 56, 2003 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9138 56, 2014 г.в.
Начальная цена
280000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9138 56, 2014 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург, ул. Донгузская, 32
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9141 56, 2014 г.в.
Начальная цена
275000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9141 56, 2014 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Оренбург, ул. Дальнореченская,8
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Полуприцеп-цистерна для транспортировки жидкой двуокиси углерода ЦЖУ 10-2,0, гос. № АС6926 56, 2005 г.в.
Начальная цена
486000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Полуприцеп-цистерна для транспортировки жидкой двуокиси углерода ЦЖУ 10-2,0, гос. № АС6926 56, 2005 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Оренбург, ул. Донгузская, 72
Номер извещения
ГП132855
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Автомобиль специальный Нефаз 4208-10-15, гос. № О 892 ТА 56, 2007 г.в.
Начальная цена
529200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 01:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобиль специальный Нефаз 4208-10-15, гос. № О 892 ТА 56, 2007 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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