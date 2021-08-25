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    Главная / Торги / Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 16:0021.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132855Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ E-200 KOMPRESSOR, гос. № О 269 СЕ 56, , 2007 г.в.Новый УренгойПечать
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    Лот 27
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ E-200 KOMPRESSOR, гос. № О 269 СЕ 56, , 2007 г.в.

    Начальная цена

    470400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ E-200 KOMPRESSOR, гос. № О 269 СЕ 56, , 2007 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GL-500 4 MATIC, гос. № А 903 КС 156, 2007 г.в. + Автомобиль СПЕЦ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗИЛ – 131А, гос. № В 194 УА 56, 1986 г.в.

    Начальная цена

    1113600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GL-500 4 MATIC, гос. № А 903 КС 156, 2007 г.в. + Автомобиль СПЕЦ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗИЛ – 131А, гос. № В 194 УА 56, 1986 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Оренбургская область, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Автогидроподъёмник ВС-28К КАМАЗ-532150, гос. № О 315 МВ 56, 2004 г.в.

    Начальная цена

    2094000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автогидроподъёмник ВС-28К КАМАЗ-532150, гос. № О 315 МВ 56, 2004 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Дедуровка 2

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Автолаборатория 490931 на шасси ГАЗ-3308, гос. № К 412 НТ 56, 2002 г.в.

    Начальная цена

    261600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автолаборатория 490931 на шасси ГАЗ-3308, гос. № К 412 НТ 56, 2002 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Дедуровка 2

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Автомобиль специализированный 49093 на шасси ГАЗ-3308, гос. № К 164 КА 56, 2002 г.в.

    Начальная цена

    261600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автомобиль специализированный 49093 на шасси ГАЗ-3308, гос. № К 164 КА 56

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    УТТиСТ Цех № 3, г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Лаборатория линейно – бригадная 283423, гос. № С 736 АС 56, 2009 г.в.

    Начальная цена

    285600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лаборатория линейно – бригадная 283423, гос. № С 736 АС 56, 2009 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Терешковой, 156

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Передвижная мастерская 575124, гос. № С 706 ВА 56, 2010 г.в.

    Начальная цена

    829200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Передвижная мастерская 575124, гос. № С 706 ВА 56, 2010 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Терешковой, 156

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Передвижная мастерская 575124, гос. № С 708 ВА 56, 2010 г.в.

    Начальная цена

    829200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Передвижная мастерская 575124, гос. № С 708 ВА 56, 2010 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    УТТиСТ Цех № 3, г. Оренбург, ул. Терешковой, 156

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Мусоровоз КО – 440 – 4Д, гос. № У 188 ОК 56, 2013 г.в.

    Начальная цена

    591600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Мусоровоз КО – 440 – 4Д, гос. № У 188 ОК 56, 2013 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Дедуровка 2

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    АГРЕГАТ НАСОС. КИСЛОТНЫЙ АНК 40/50, гос. № К 645 ХС 56, 2003 г.в.

    Начальная цена

    618000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    АГРЕГАТ НАСОС. КИСЛОТНЫЙ АНК 40/50, гос. № К 645 ХС 56, 2003 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    УТТиСТ Цех № 3, г. Оренбург, ул. Терешковой, 56.

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ-12-885 М, гос. № АМ 2092 56, 2004 г.в.

    Начальная цена

    487200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ-12-885 М, гос. № АМ 2092 56, 2004 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    УТТиСТ Цех № 3, г. Оренбург, ул. Терешковой, 56.

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ-12-885 М, гос. № АМ 2091 56, 2004 г.в.

    Начальная цена

    487200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ-12-885 М, гос. № АМ 2091 56, 2004 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 34

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Передвижной компрессор ЗИФ - 55, гос. № ОК 4346 56, 1986 г.в.

    Начальная цена

    92400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Передвижной компрессор ЗИФ - 55, гос. № ОК 4346 56, 1986 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Автомобиль СПЕЦ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗИЛ – 131А, гос. № В 194 УА 56, 1986 г.в.

    Начальная цена

    246000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автомобиль СПЕЦ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗИЛ – 131А, гос. № В 194 УА 56, 1986 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Дедуровка 2

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Специализированный заправщик КАМАЗ – 53229 ПАГЗ 2000/25, гос. № М 405 ХУ 56, 2005 г.в.

    Начальная цена

    2773200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Специализированный заправщик КАМАЗ – 53229 ПАГЗ 2000/25, гос. № М 405 ХУ 56, 2005 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Милохов Артем Викторович, тел. +7(905)819-91-96, Мужиков Михаил Васильевич, тел. +7(912)065-85-63, m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Терешковой, 156

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Кран колёсный КС - 4361, инв. № 10*0043211244, гос. № 1151 ОК 56, 1993 г.в.

    Начальная цена

    458400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Кран колёсный КС - 4361, инв. № 10*0043211244, гос. № 1151 ОК 56, 1993 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Тягач седельный МАЗ - 54323, гос. № Р 159 УВ 56, 1990 г.в.

    Начальная цена

    313200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Тягач седельный МАЗ - 54323, гос. № Р 159 УВ 56, 1990 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Снегоход «TIKSY» 250, гос. № ЕК 3961 56, 2013 г.в.

    Начальная цена

    130000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Снегоход «TIKSY» 250, гос. № ЕК 3961 56, 2013 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Снегоход «TIKSY» 250, гос. № ЕК 3962 56, 2013 г.в.

    Начальная цена

    125000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Снегоход «TIKSY» 250, гос. № ЕК 3962 56, 2013 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Снегоход «РЫСЬ» - УС - 440, гос. № ЕО 2718 56, 2002 г.в.

    Начальная цена

    110000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Снегоход «РЫСЬ» - УС - 440, гос. № ЕО 2718 56, 2002 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9139 56, 2014 г.в.

    Начальная цена

    270000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9139 56, 2014 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9137 56, 2014 г.в.

    Начальная цена

    280000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9137 56, 2014 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Снегоход «Tайга» СТ – 500Д, гос. № ОН 7836 56, 2004 г.в.

    Начальная цена

    170000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Снегоход «Tайга» СТ – 500Д, гос. № ОН 7836 56, 2004 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Снегоход «Буран» СБ – 640МД, гос. № ОЕ 0291 56, 2003 г.в.

    Начальная цена

    120000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Снегоход «Буран» СБ – 640МД, гос. № ОЕ 0291 56, 2003 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9138 56, 2014 г.в.

    Начальная цена

    280000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9138 56, 2014 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Донгузская, 32

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9141 56, 2014 г.в.

    Начальная цена

    275000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Снегоход «TAYGA» Patrul 550 SWT, гос. № ЕК 9141 56, 2014 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Оренбург, ул. Дальнореченская,8

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Полуприцеп-цистерна для транспортировки жидкой двуокиси углерода ЦЖУ 10-2,0, гос. № АС6926 56, 2005 г.в.

    Начальная цена

    486000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Полуприцеп-цистерна для транспортировки жидкой двуокиси углерода ЦЖУ 10-2,0, гос. № АС6926 56, 2005 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО "Газпром добыча Оренбург" - транспорт Оренбург.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Оренбург, ул. Донгузская, 72

    Номер извещения

    ГП132855

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Автомобиль специальный Нефаз 4208-10-15, гос. № О 892 ТА 56, 2007 г.в.

    Начальная цена

    529200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 01:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП132855_протокол_подведения__лот_1.pdf

    ИС_28_ед_ТС_22.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автомобиль специальный Нефаз 4208-10-15, гос. № О 892 ТА 56, 2007 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
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