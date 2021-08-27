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Номер извещения
ГП132851
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.08.2021 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Контактный телефон
+7 926 877-45-77
Факс
Адрес электронной почты
dygan@ltd-tigr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дыган Владимир Михайлович
Место рассмотрения предложений
Иркутск
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Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 11:00 GMT +327.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132851Дата и время окончания срока приема заявок Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)Иркутск
Подведение итогов не позднее
31.08.2021 23:5931.08.2021 23:5931.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132851Подведение итогов не позднее Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)Иркутск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
130000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 130000
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