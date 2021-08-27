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    Главная / Торги / Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)

    Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132851Дата и время окончания срока приема заявок Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)ИркутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132851

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.08.2021 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_Пленка_Красфан.docx

    Форма_ТКП_Фенольная_пленка_Красфан._Корректировка.xlsx

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМБЕР ИНВЕСТ ГРУП
    Все закупки и тендеры ТИГР

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Контактный телефон

    +7 926 877-45-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    dygan@ltd-tigr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дыган Владимир Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 11:00 GMT +327.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132851Дата и время окончания срока приема заявок Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)Иркутск

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2021 23:5931.08.2021 23:5931.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132851Подведение итогов не позднее Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)Иркутск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 23:5931.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132851Подведение итогов не позднее Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)Иркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    130000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 60 календарных дней с даты передачи партии товара и предоставления поставщиком необходимых документов для оплаты (УПД, ТОРГ-12, счет-фактура, ТТН, счет на оплату).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТИГР
    Все закупки и тендеры ТИГР

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Классификатор ОКПД2

    17

    Бумага и изделия из бумаги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага импрегнированная фенолоформальдегидными смолами для производства ламинированной фанеры (бумага фенольная)"

    Кол-во: 130000

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