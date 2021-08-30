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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 16:5930.08.2021 16:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575721Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защитыНазраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110575721

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.08.2021 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__13_.docx

    Извещение__2_.doc

    Коммерческое_предложение__2___1_.xlsx

    Проект_договора_на_товары.docx.docx

    ТЗ_СИЗ.xlsx.xlsx

    32110575721_second_parts_protocol__1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ

    Юридический адрес

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Почтовый адрес

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 988 818-94-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dzeitov0061@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзейтов Рамазан Алиевич

    Место рассмотрения предложений

    Назрань

    Закупки и тендеры Республика Ингушетия*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 23:5902.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575721Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защитыНазрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    279 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ

    Адрес местонахождения

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    32.9

    Изделия готовые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.9

    Производство изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030491/name/613b5db958bf07.16577442

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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