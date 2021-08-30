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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110575722
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка специальной обуви
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.08.2021 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7
Почтовый адрес
386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7
Контактный телефон
+7 988 818-94-82
Факс
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Адрес электронной почты
dzeitov0061@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзейтов Рамазан Алиевич
Место рассмотрения предложений
Назрань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специальной обуви
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной обуви
Начальная цена
1 197 144,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
Адрес местонахождения
386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7
15.20
15.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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