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    Главная / Торги / Поставка емкостного оборудования по Заявке №464 ВТМ

    Поставка емкостного оборудования по Заявке №464 ВТМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132850Дата и время окончания срока приема заявок Поставка емкостного оборудования по Заявке №464 ВТМТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132850

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка емкостного оборудования по Заявке №464 ВТМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.08.2021 10:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Таблица_цен_без_ШМР_и_ПНР.XLS

    Задание_на_поставку.xlsx

    ЗАПОЛНИТЬ_ТЕХ_ОПИСАНИЕ_на_камеру_приема_СОД_Дн350.xlsx

    Опросные_листы.rar

    ЗАПОЛНИТЬ_ТЕХ_ОПИСАНИЕ_на_камеру_запуска_СОД_Дн350.xlsx

    Типовой_договор.rar

    Таблица_базовых_условий.DOCX

    Форма_3_КАРТА_ПАРТНЕРА.docx

    Информационная_карта_Поставка.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-44

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    AOlhovskaya@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховская Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка емкостного оборудования по Заявке №464 ВТМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132850Дата и время окончания срока приема заявок Поставка емкостного оборудования по Заявке №464 ВТМТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 18:0001.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132850Дата и время вскрытия заявок Поставка емкостного оборудования по Заявке №464 ВТМТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2021 20:0030.10.2021 20:0030.10.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132850Подведение итогов не позднее Поставка емкостного оборудования по Заявке №464 ВТМТюменская область

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.10.202130.10.2021 20:0030.10.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132850Подведение итогов не позднее Поставка емкостного оборудования по Заявке №464 ВТМТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка емкостного оборудования по Заявке №464 ВТМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11.990

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из прочих металлов, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камера запуска средств очистки и диагностики СОД DN 350, PN160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Камера приема средств очистки и диагностики СОД DN 350, PN160"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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