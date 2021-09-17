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Номер извещения
ГП132848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Роботизированный технологический комплекс (РТК) для сварки крупногабаритных металлоконструкций на базе сварочного робота, поворотного двухстоечного вращателя (позиционера) и сварочного манипулятора (позиционера).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.08.2021 22:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 909 704-57-47
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уткин Дмитрий Не
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Роботизированный технологический комплекс (РТК) для сварки крупногабаритных металлоконструкций на базе сварочного робота, поворотного двухстоечного вращателя (позиционера) и сварочного манипулятора (позиционера).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132848Дата и время окончания срока приема заявок Роботизированный технологический комплекс (РТК) для сварки крупногабаритных металлоконструкций на базе сварочного робота, поворотного двухстоечного вращателя (позиционера) и сварочного манипулятора (позиционера).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2021 11:0017.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132848Дата и время вскрытия заявок Роботизированный технологический комплекс (РТК) для сварки крупногабаритных металлоконструкций на базе сварочного робота, поворотного двухстоечного вращателя (позиционера) и сварочного манипулятора (позиционера).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.10.2021 15:0022.10.2021 15:0022.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132848Подведение итогов не позднее Роботизированный технологический комплекс (РТК) для сварки крупногабаритных металлоконструкций на базе сварочного робота, поворотного двухстоечного вращателя (позиционера) и сварочного манипулятора (позиционера).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.202122.10.2021 15:0022.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132848Подведение итогов не позднее Роботизированный технологический комплекс (РТК) для сварки крупногабаритных металлоконструкций на базе сварочного робота, поворотного двухстоечного вращателя (позиционера) и сварочного манипулятора (позиционера).Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Роботизированный технологический комплекс (РТК) для сварки крупногабаритных металлоконструкций на базе сварочного робота, поворотного двухстоечного вращателя (позиционера) и сварочного манипулятора (позиционера).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
28
Документация лота
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