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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 16:0015.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132847Дата и время окончания срока приема заявок Элемент 7405-1109560-01, 2017 г.в., 92 шт., АО "АВТОАГРЕГАТ"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132847

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    выключатель путевой ВП-132 УХЛ1, в количестве 34 шт., 2005 г.в., ОАО "ВЭЛАН"

    Начальная цена

    67397.9

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 22:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    выключатель путевой ВП-132 УХЛ1, в количестве 34 шт., 2005 г.в., ОАО "ВЭЛАН"

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132847

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    коробка клеммная У272 УХЛЗ, 2005 г.в., 251 шт.

    Начальная цена

    16004.98

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 22:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    коробка клеммная У272 УХЛЗ, 2005 г.в., 251 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132847

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Блок питания HP DPS-600PB B 338022-001 , 28 шт.

    Начальная цена

    91389.31

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 22:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Блок питания HP DPS-600PB B 338022-001 , 28 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132847

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    вольтметр Э 365-1-1 35000/100В ТУ 8.497-83, 2003 г.в., 13 шт.

    Начальная цена

    13624.2

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 22:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    вольтметр Э 365-1-1 35000/100В ТУ 8.497-83, 2003 г.в., 13 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132847

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Мановакуумметр МВП4-У У2-(-100,0...60,0) кПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 , 2018 г.в., 12 шт.

    Начальная цена

    12692.87

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 22:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Мановакуумметр МВП4-У У2-(-100,0...60,0) кПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 , 2018 г.в., 12 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132847

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Распылитель форсунки системы питания двигателя 273-1112110-10 Камаз-740 в сборе, 130 шт.

    Начальная цена

    36253.07

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 22:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Распылитель форсунки системы питания двигателя 273-1112110-10 Камаз-740 в сборе, 130 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132847

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Комплект гильза цилиндра с поршнем 740.1000128-09, 2017 г.в., 8 шт., ООО АВТОКОМПОНЕНТ

    Начальная цена

    19927.79

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 22:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Комплект гильза цилиндра с поршнем 740.1000128-09, 2017 г.в., 8 шт., ООО АВТОКОМПОНЕНТ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132847

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Камера тормозная 100-3519100-30, 2017 г.в., 17 шт., ООО "Миг Авто"

    Начальная цена

    47115.1

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 22:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Камера тормозная 100-3519100-30, 2017 г.в., 17 шт., ООО "Миг Авто"

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132847

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Распылитель форсунки системы питания двигателя 26-1112110-01 ЯМЗ, 2017 г.в., 90 шт., АО "Ярославский завод дизельной аппаратуры"

    Начальная цена

    12801.34

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 22:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Распылитель форсунки системы питания двигателя 26-1112110-01 ЯМЗ, 2017 г.в., 90 шт., АО "Ярославский завод дизельной аппаратуры"

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (электротовары), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132847

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Элемент 7405-1109560-01, 2017 г.в., 92 шт., АО "АВТОАГРЕГАТ"

    Начальная цена

    35804.96

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 22:14 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Элемент 7405-1109560-01, 2017 г.в., 92 шт., АО "АВТОАГРЕГАТ"

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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