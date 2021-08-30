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    Главная / Торги / Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборки

    Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132846Дата и время окончания срока приема заявок Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборкиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    734

    Наименование закупки

    Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    20.08.2021 22:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    Извещение_о_проведении_закупки_на_ЭТП___734.docx

    ГП132846_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-59-35

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарев Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 11:00 GMT +330.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132846Дата и время окончания срока приема заявок Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборкиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 11:0030.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132846Дата и время вскрытия заявок Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборкиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132846Подведение итогов не позднее Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборкиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132846Подведение итогов не позднее Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборкиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1055603/name/616577bde3dc66.88409318

    12.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервер размера 1U или 2U с комплектом крепления в стойку, производства Lenovo, Fujitsu, HP, Huawei, Cisco, новый, заводской сборки"

    Кол-во:

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