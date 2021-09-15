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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме по продаже МТР (ЗРА), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (ЗРА), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 16:0015.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132845Дата и время окончания срока приема заявок вентиль 15с 52нж 20/63 фл. (компл), 2005 г.в., 10 компл., производство ОАО "ИКАР" Курганский завод трубопроводной арматурыНовый УренгойПечать
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    Лот 1
    Лот 2
    Лот 3
    Лот 4

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (ЗРА), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132845

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    вентиль 15с 57бк 25/160 (клапан), в количестве 24 шт., 2004 г.в.

    Начальная цена

    43399.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 21:53 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    вентиль 15с 57бк 25/160 (клапан), в количестве 24 шт., 2004 г.в.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (ЗРА), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132845

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    задвижка ЗМС Ду50 Ру350 (Ду50 Ру210), 2011 г.в., 1 компл., производство "Воронежский мех .завод"

    Начальная цена

    162820.93

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 21:53 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    задвижка ЗМС Ду50 Ру350 (Ду50 Ру210), 2011 г.в., 1 компл., производство "Воронежский мех .завод"

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (ЗРА), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132845

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    вентиль Ду5 Ру100 ВГ-0000-0 ст.10х17н13м2m, 30 шт., производство ООО "НПП "Энергия"

    Начальная цена

    39237.81

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 21:53 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    вентиль Ду5 Ру100 ВГ-0000-0 ст.10х17н13м2m, 30 шт., производство ООО "НПП "Энергия"

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (ЗРА), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132845

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    вентиль 15с 52нж 20/63 фл. (компл), 2005 г.в., 10 компл., производство ОАО "ИКАР" Курганский завод трубопроводной арматуры

    Начальная цена

    63757.31

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 21:53 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    вентиль 15с 52нж 20/63 фл. (компл), 2005 г.в., 10 компл., производство ОАО "ИКАР" Курганский завод трубопроводной арматуры

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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