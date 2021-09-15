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Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (ЗРА), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132845
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
вентиль 15с 57бк 25/160 (клапан), в количестве 24 шт., 2004 г.в.
Начальная цена
43399.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 21:53 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
вентиль 15с 57бк 25/160 (клапан), в количестве 24 шт., 2004 г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
//polaris89.ru
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (ЗРА), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132845
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
задвижка ЗМС Ду50 Ру350 (Ду50 Ру210), 2011 г.в., 1 компл., производство "Воронежский мех .завод"
Начальная цена
162820.93
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 21:53 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
задвижка ЗМС Ду50 Ру350 (Ду50 Ру210), 2011 г.в., 1 компл., производство "Воронежский мех .завод"
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (ЗРА), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132845
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
вентиль Ду5 Ру100 ВГ-0000-0 ст.10х17н13м2m, 30 шт., производство ООО "НПП "Энергия"
Начальная цена
39237.81
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 21:53 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
вентиль Ду5 Ру100 ВГ-0000-0 ст.10х17н13м2m, 30 шт., производство ООО "НПП "Энергия"
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (ЗРА), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132845
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
вентиль 15с 52нж 20/63 фл. (компл), 2005 г.в., 10 компл., производство ОАО "ИКАР" Курганский завод трубопроводной арматуры
Начальная цена
63757.31
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 21:53 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
вентиль 15с 52нж 20/63 фл. (компл), 2005 г.в., 10 компл., производство ОАО "ИКАР" Курганский завод трубопроводной арматуры
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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