Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".

    Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132844Дата и время окончания срока приема заявок Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132844

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    733

    Наименование закупки

    Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.08.2021 21:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения_к_ТЗ.7z

    Приложение__2_ТЗ_с_изменениями_от_23.08.2021.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки_на_ЭТП__733.docx

    Приложение_к_ТЗ__.10_Проект_ликвидации_скважины_б.н._2.pdf

    Договор__подряда_на_строительно_монтажные_работы__29.03.2021_.doc

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-17-38

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корелов Александр Не

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2021 14:00 GMT +321.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132844Дата и время окончания срока приема заявок Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.09.2021 14:0021.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132844Дата и время вскрытия заявок Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2022 15:0029.01.2022 15:0029.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132844Подведение итогов не позднее Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".Екатеринбург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.01.202229.01.2022 15:0029.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132844Подведение итогов не позднее Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    E

    ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод"."

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225045
    Подземная емкость сбора производственных сточных вод (V=16 м³)
    Подземная емкость сбора производственных сточных вод (V=16 м³)
    590232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП125403
    Зарядное устройство для миллиомметра T477W
    Зарядное устройство для миллиомметра T477W
    438318
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ДК РУС
    Попозиционная № ГП045613
    Зап.части на линию окраски
    Зап.части на линию окраски
    394948
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.10.2020 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить