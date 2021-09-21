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Номер извещения
ГП132844
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.08.2021 21:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-17-38
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корелов Александр Не
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 14:00 GMT +321.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132844Дата и время окончания срока приема заявок Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.09.2021 14:0021.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132844Дата и время вскрытия заявок Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.01.2022 15:0029.01.2022 15:0029.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132844Подведение итогов не позднее Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".Екатеринбург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
29.01.202229.01.2022 15:0029.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132844Подведение итогов не позднее Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка кессонов, прокладка внутренних трубопроводов и кабелей внутреннего электроснабжения для БМНС 1-го подъема из подземных источников системы питьевого водоснабжения промышленной площадки ПАО "Уралмашзавод".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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