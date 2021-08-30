Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 290/20.08.21/ИНВ/КО/Э Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14

    290/20.08.21/ИНВ/КО/Э Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132853Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14СалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132853

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    290/20.08.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    290/20.08.21/ИНВ/КО/Э Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    22.08.2021 21:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_ДЗО__РиУ_эл._ф_.rar

    Протокол____Вн_074_01_7216__от_13.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 15:30 GMT +330.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132853Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 15:3030.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132853Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14Салават

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 14:3030.09.2021 14:3030.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132853Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 14:3030.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132853Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14

    Начальная цена

    24 607 377,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031841/name/6140365eddf3f7.28963591

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211083881
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по ремонту помещения (под комнату приема пищи) АТЦ для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2022 году (№ ВК-ТС-016-22).
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    594092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    379 968
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211057151
    Выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов и душевой в бизнес зале МВЛ, помещений ЗПК ВВЛ с ремонтом санузлов и заменой дверей, расширение помещения женского санузла в секторе В2 в здании Аэровокзала (инв. № МА-010027) для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
    Выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов и душевой в бизнес зале МВЛ, помещений...
    589980
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    5 051 347
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Запрос предложений № ГП213279
    «Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях Операционного офиса № 029/2024 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 13 Б».
    «Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях Операционного...
    587284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    5 095 351
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить