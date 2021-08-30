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Номер извещения
ГП132853
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
290/20.08.21/ИНВ/КО/Э Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
22.08.2021 21:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 15:30 GMT +330.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132853Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14Салават
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 15:3030.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132853Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14Салават
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 14:3030.09.2021 14:3030.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132853Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14Салават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 14:3030.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132853Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту помещений здания гостиницы «Башкортостан», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.37/14
Начальная цена
24 607 377,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
43.39.19.190
Документация лота
Кол-во: 1
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