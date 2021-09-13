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    Главная / Торги / 1430/18.08.21/КО/Э Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦ

    1430/18.08.21/КО/Э Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 15:3013.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132852Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132852

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1430/18.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1430/18.08.21/КО/Э Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    22.08.2021 21:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Изменение_2.rar

    Изменение_1.pdf

    Протокол____Вн_074_01_8521__от_25.10.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 15:30 GMT +313.09.2021 15:3013.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132852Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 15:3013.09.2021 15:3013.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132852Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦСалават

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2021 12:0030.10.2021 12:0030.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132852Подведение итогов не позднее Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.10.202130.10.2021 12:0030.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132852Подведение итогов не позднее Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦ

    Начальная цена

    460 452,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    96.09.19.139

    Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1068074/name/6179186f474e20.83031791

    27.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуги по зимней комбинированной контраварийной подготовке водителей легкового парка ТЦ"

    Кол-во: 1

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    02.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 275 852
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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