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Номер извещения
АП002831
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка арматуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.08.2021 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 922 777-06-07
Факс
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Адрес электронной почты
o.kovylkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковылкова Оксана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2021 18:00 GMT +325.08.2021 18:0025.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002831Дата и время окончания срока приема заявок Закупка арматурыМосква
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 20:0010.09.2021 20:0010.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002831Подведение итогов не позднее Закупка арматурыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка арматуры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сколково (авто)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
24.10.62.210
Документация лота
Кол-во: 40
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