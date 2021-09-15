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Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132843
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
светильник взрывозащищенный в комплекте с лампой НСП43-200) УХЛ1 П/О207, в количестве 14 шт., 2005 г.в.
Начальная цена
24047.52
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 12:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
светильник взрывозащищенный в комплекте с лампой НСП43-200) УХЛ1 П/О207, в количестве 14 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
//polaris89.ru
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132843
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
светильник с лампой (цвет желтый) НПП 25-100Уз П/о207, 2005 г.в., 16 шт.
Начальная цена
24680.36
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 12:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
светильник с лампой (цвет желтый) НПП 25-100Уз П/о207, 2005 г.в., 16 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132843
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
светильник НСП 43М-01-75 ТУ У31.002Р1207-0021, 2006 г.в., 48 шт.
Начальная цена
58001.08
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 12:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
светильник НСП 43М-01-75 ТУ У31.002Р1207-0021, 2006 г.в., 48 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132843
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
светильник НСП 43М-01-150 ТУ У31.0-002Р1207-0021, 2006 г.в., 16 шт.
Начальная цена
25810.92
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 12:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
светильник НСП 43М-01-150 ТУ У31.0-002Р1207-0021, 2006 г.в., 16 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132843
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
светильник РСП 05-250-002 с ПРА, 2005 г.в., 14 шт.
Начальная цена
12962.27
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 12:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
светильник РСП 05-250-002 с ПРА, 2005 г.в., 14 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132843
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
светильник НСП 43М-01-75, 2006 г.в., 52 шт.
Начальная цена
62564.28
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 12:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
светильник НСП 43М-01-75, 2006 г.в., 52 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132843
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
светильник НСП43М-150, 2006 г.в., 12 шт.
Начальная цена
17400.33
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 12:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
светильник НСП43М-150, 2006 г.в., 12 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132843
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
светильник НСП 43М-001-200, 2006 г.в., 8 шт.
Начальная цена
30218.99
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 12:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
светильник НСП 43М-001-200, 2006 г.в., 8 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132843
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
светильник НСП43М-01-200, 2005 г.в., 15 шт.
Начальная цена
19778.92
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 12:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
светильник НСП43М-01-200, 2005 г.в., 15 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Оренбург ул. Донгузская 34
Номер извещения
ГП132843
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
светильник взрывозащищенный НСП43М-01-200УХЛ1, 2006 г.в., 116 шт.
Начальная цена
151854.89
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-08-2021 12:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
светильник взрывозащищенный НСП43М-01-200УХЛ1, 2006 г.в., 116 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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