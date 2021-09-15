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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 16:0015.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132843Дата и время окончания срока приема заявок светильник взрывозащищенный НСП43М-01-200УХЛ1, 2006 г.в., 116 шт.Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132843

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    светильник взрывозащищенный в комплекте с лампой НСП43-200) УХЛ1 П/О207, в количестве 14 шт., 2005 г.в.

    Начальная цена

    24047.52

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 12:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    светильник взрывозащищенный в комплекте с лампой НСП43-200) УХЛ1 П/О207, в количестве 14 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132843

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    светильник с лампой (цвет желтый) НПП 25-100Уз П/о207, 2005 г.в., 16 шт.

    Начальная цена

    24680.36

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 12:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    светильник с лампой (цвет желтый) НПП 25-100Уз П/о207, 2005 г.в., 16 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132843

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    светильник НСП 43М-01-75 ТУ У31.002Р1207-0021, 2006 г.в., 48 шт.

    Начальная цена

    58001.08

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 12:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    светильник НСП 43М-01-75 ТУ У31.002Р1207-0021, 2006 г.в., 48 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132843

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    светильник НСП 43М-01-150 ТУ У31.0-002Р1207-0021, 2006 г.в., 16 шт.

    Начальная цена

    25810.92

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 12:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    светильник НСП 43М-01-150 ТУ У31.0-002Р1207-0021, 2006 г.в., 16 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132843

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    светильник РСП 05-250-002 с ПРА, 2005 г.в., 14 шт.

    Начальная цена

    12962.27

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 12:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    светильник РСП 05-250-002 с ПРА, 2005 г.в., 14 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132843

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    светильник НСП 43М-01-75, 2006 г.в., 52 шт.

    Начальная цена

    62564.28

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 12:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    светильник НСП 43М-01-75, 2006 г.в., 52 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132843

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    светильник НСП43М-150, 2006 г.в., 12 шт.

    Начальная цена

    17400.33

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 12:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    светильник НСП43М-150, 2006 г.в., 12 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132843

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    светильник НСП 43М-001-200, 2006 г.в., 8 шт.

    Начальная цена

    30218.99

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 12:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    светильник НСП 43М-001-200, 2006 г.в., 8 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132843

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    светильник НСП43М-01-200, 2005 г.в., 15 шт.

    Начальная цена

    19778.92

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 12:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    светильник НСП43М-01-200, 2005 г.в., 15 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (светильники технические), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в Оренбурге.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург ул. Донгузская 34

    Номер извещения

    ГП132843

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    светильник взрывозащищенный НСП43М-01-200УХЛ1, 2006 г.в., 116 шт.

    Начальная цена

    151854.89

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-08-2021 12:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИС_Оренбург_113_сентябрь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    светильник взрывозащищенный НСП43М-01-200УХЛ1, 2006 г.в., 116 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Вотинцев Константин Николаевич, тел. +7(3532) 733-349 , k.votintsev@gdo.gazprom.ru, Курочкина Светлана Михайловна, тел. +7(3532) 733-324, pdo_umtsik@gdo.gazprom.ru.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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