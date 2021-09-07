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Номер извещения
ГП132842
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка чаши шлаковозной 16С чертеж 56 1467-005А СБ (з/части шлаковоза)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
20.08.2021 20:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 923 627-85-24
Факс
Адрес электронной почты
zakupki6@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
О. Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка чаши шлаковозной 16С чертеж 56 1467-005А СБ (з/части шлаковоза) -4шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 17:00 GMT +307.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чаши шлаковозной 16С чертеж 56 1467-005А СБ (з/части шлаковоза) -4шт.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132842Подведение итогов не позднее Поставка чаши шлаковозной 16С чертеж 56 1467-005А СБ (з/части шлаковоза) -4шт.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чаши шлаковозной 16С чертеж 56 1467-005А СБ (з/части шлаковоза) -4шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка чаши шлаковозной 16С чертеж 56 1467-005А СБ (з/части шлаковоза) -4шт. (октябрь-2шт., ноябрь-1шт., декабрь-1шт.)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывоз, либо DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
28.2
Документация лота
Кол-во: 4
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