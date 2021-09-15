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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для расходомера GE Panametrics PT878 для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Поставка запасных частей для расходомера GE Panametrics PT878 для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для расходомера GE Panametrics PT878 для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110575495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    301/2021

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для расходомера GE Panametrics PT878 для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 20:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0_Перечень_внесенных_изменений___2_08.09.2021.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___1_01.09.2021.doc

    Документация_о_закупке_КО.rar

    40_5_Протокол___40_5_от_21.09.2021_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для расходомера GE Panametrics PT878 для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 11:00 GMT +315.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для расходомера GE Panametrics PT878 для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575495Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для расходомера GE Panametrics PT878 для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575495Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для расходомера GE Panametrics PT878 для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для расходомера GE Panametrics PT878 для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    290 869,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет (оплата) по договору за поставляемый им товар будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82

    Части и принадлежности изделий, отнесенных к группировкам 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротомы; части, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043112/name/615202b01516d2.24145819

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ультразвуковой преобразователь (С-RS-402-00-0)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Магнитная система установки преобразователей C-RS (MC-U-R-C48)"

    Кол-во: 1

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