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    Главная / Торги / Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектов

    Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132841Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектовг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132841

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АСПГ1_0096

    Наименование закупки

    Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    20.08.2021 20:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_АСПГ1_0096_защита_от_пожаров.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    svetlana.duhova@arcticspg1.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Духова Светлана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 12:00 GMT +316.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132841Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектовг. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2021 12:0016.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132841Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектовг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132841Подведение итогов не позднее Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектовг. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132841Подведение итогов не позднее Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектовг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25.1

    Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектов"

    Кол-во: 1

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