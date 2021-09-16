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Номер извещения
ГП132841
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.08.2021 20:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
Контактный телефон
+7 495 730-60-00
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
svetlana.duhova@arcticspg1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Духова Светлана Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 12:00 GMT +316.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132841Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектовг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2021 12:0016.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132841Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектовг. Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132841Подведение итогов не позднее Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектовг. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по защите от пожаров, пожарно-профилактическому и пожарно-оперативному обслуживанию объектов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 1
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
84.25.11.120
84.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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