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Номер извещения
ГП132836
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
20.08.2021 18:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62514
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
62514@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Свиридкина Виктория Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 13:00 GMT +307.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132836Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.Москва
Подведение итогов не позднее
12.11.2021 19:3012.11.2021 19:3012.11.2021 19:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132836Подведение итогов не позднее Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
25
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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