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    Главная / Торги / Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.

    Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132836Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132836

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 18:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62514

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    62514@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Свиридкина Виктория Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 13:00 GMT +307.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132836Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.11.2021 19:3012.11.2021 19:3012.11.2021 19:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132836Подведение итогов не позднее Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    12.11.202112.11.2021 19:3012.11.2021 19:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132836Подведение итогов не позднее Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сводов в адрес ПАО "ЧМК" на 2022 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Чертеж 2

    03.09.2021

    Закупочная документация

    03.09.2021

    Приложение № 1 к Оферте

    03.09.2021

    Проект договора

    03.09.2021

    Реквизиты поставки

    03.09.2021

    Чертеж 1

    03.09.2021

    Техническое задание 1

    03.09.2021

    Техническое задание 2

    03.09.2021

    Техническое задание 3

    03.09.2021

    Техническое задание 4

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свод АКП левый Ч.14288-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Свод АКП правый Ч.14288-27"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Свод АКОС 4630.05.00 ОНРС ККЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Свод ДКИЖ 067.413.068 ККЦ АКОС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Свод водоохлаждаемый АКОС Ч.4532.03.02.000"

    Кол-во: 1

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