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    Главная / Торги / Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»

    Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»Кольский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110575436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    20.08.2021 18:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО МУРМАНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО МУРМАНСК

    Юридический адрес

    184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1

    Почтовый адрес

    184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1

    Контактный телефон

    +7 812 449-18-83 доб. 65336582

    Адрес электронной почты

    Kliver.TV@nsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кливер Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения заявок

    Кольский район

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 11:00 GMT +309.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»Кольский район

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    Лоты:
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    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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