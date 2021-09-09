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Номер извещения
32110575436
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
20.08.2021 18:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1
Почтовый адрес
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 65336582
Адрес электронной почты
Kliver.TV@nsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кливер Татьяна Васильевна
Место рассмотрения заявок
Кольский район
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 11:00 GMT +309.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»Кольский район
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка Дизельного топлива зимнего для нужд ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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