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Номер извещения
ГП132834
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
"Реализация комплекса мероприятий, в том числе разработка технической документации на дооснащение инженерно-техническими средствами посты охраны «Залив-1 нижний», «Залив-1 средний», «Залив-1а», «Залив-2», «Залив-3», «Залив-4», «Залив-5», «Залив-6», «Залив-6а», «Залив-7», «Залив-8», «Маяк», «Смотровая площадка», «Склад временного хранения», КПП № 9 «АБК», «АБК верхний», №11 «Промбаза Волна» , «Склад № 5»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.08.2021 18:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69 доб. 1433
Факс
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Адрес электронной почты
I.Galeeva@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галеева Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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"Реализация комплекса мероприятий, в том числе разработка технической документации на дооснащение инженерно-техническими средствами посты охраны «Залив-1 нижний», «Залив-1 средний», «Залив-1а», «Залив-2», «Залив-3», «Залив-4», «Залив-5», «Залив-6», «Залив-6а», «Залив-7», «Залив-8», «Маяк», «Смотровая площадка», «Склад временного хранения», КПП № 9 «АБК», «АБК верхний», №11 «Промбаза Волна» , «Склад № 5»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132834Дата и время окончания срока приема заявок "Реализация комплекса мероприятий, в том числе разработка технической документации на дооснащение инженерно-техническими средствами посты охраны «Залив-1 нижний», «Залив-1 средний», «Залив-1а», «Залив-2», «Залив-3», «Залив-4», «Залив-5», «Залив-6», «Залив-6а», «Залив-7», «Залив-8», «Маяк», «Смотровая площадка», «Склад временного хранения», КПП № 9 «АБК», «АБК верхний», №11 «Промбаза Волна» , «Склад № 5»Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132834Дата и время вскрытия заявок "Реализация комплекса мероприятий, в том числе разработка технической документации на дооснащение инженерно-техническими средствами посты охраны «Залив-1 нижний», «Залив-1 средний», «Залив-1а», «Залив-2», «Залив-3», «Залив-4», «Залив-5», «Залив-6», «Залив-6а», «Залив-7», «Залив-8», «Маяк», «Смотровая площадка», «Склад временного хранения», КПП № 9 «АБК», «АБК верхний», №11 «Промбаза Волна» , «Склад № 5»Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 12:0024.09.2021 12:0024.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132834Подведение итогов не позднее "Реализация комплекса мероприятий, в том числе разработка технической документации на дооснащение инженерно-техническими средствами посты охраны «Залив-1 нижний», «Залив-1 средний», «Залив-1а», «Залив-2», «Залив-3», «Залив-4», «Залив-5», «Залив-6», «Залив-6а», «Залив-7», «Залив-8», «Маяк», «Смотровая площадка», «Склад временного хранения», КПП № 9 «АБК», «АБК верхний», №11 «Промбаза Волна» , «Склад № 5»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.09.202124.09.2021 12:0024.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132834Подведение итогов не позднее "Реализация комплекса мероприятий, в том числе разработка технической документации на дооснащение инженерно-техническими средствами посты охраны «Залив-1 нижний», «Залив-1 средний», «Залив-1а», «Залив-2», «Залив-3», «Залив-4», «Залив-5», «Залив-6», «Залив-6а», «Залив-7», «Залив-8», «Маяк», «Смотровая площадка», «Склад временного хранения», КПП № 9 «АБК», «АБК верхний», №11 «Промбаза Волна» , «Склад № 5»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Реализация комплекса мероприятий, в том числе разработка технической документации на дооснащение инженерно-техническими средствами посты охраны «Залив-1 нижний», «Залив-1 средний», «Залив-1а», «Залив-2», «Залив-3», «Залив-4», «Залив-5», «Залив-6», «Залив-6а», «Залив-7», «Залив-8», «Маяк», «Смотровая площадка», «Склад временного хранения», КПП № 9 «АБК», «АБК верхний», №11 «Промбаза Волна» , «Склад № 5»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ОТЭКО»
Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»
Адрес местонахождения
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
72
Документация лота
Кол-во: 1
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