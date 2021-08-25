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    Главная / Торги / Закупка ограждений

    Закупка ограждений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 13:0025.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002822Дата и время окончания срока приема заявок Закупка огражденийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002822

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ограждений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 18:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационное письмо.pdf

    Анонс.docx

    Форма_ТКП_ограждения.xlsx

    Договор поставки.7z

    АП002822_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ограждений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2021 13:00 GMT +325.08.2021 13:0025.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002822Дата и время окончания срока приема заявок Закупка огражденийМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 18:3330.09.2021 18:3330.09.2021 18:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002822Подведение итогов не позднее Закупка огражденийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 18:3330.09.2021 18:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002822Подведение итогов не позднее Закупка огражденийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ограждений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский район, урочище Холмы, ПС Холмогорская (55 км до г. Ноябрьск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    42.99.19.140

    Ограды (заборы) и ограждения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037928/name/61499c0e40e051.72330943

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ворота откатные 2 700*6 000 мм, рама 60*60*2 труба проф.оц. , заполнение: панель сварная, ячейка 50 *200 мм, диаметр прутка 5 мм, стойка П - направляющая L= 2 800 мм, стойка П - принимающая L= 2 800 мм, тип открывания: ТО-Л, Балка 94*85*5,RAL 5005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Подземная часть направляющих стоек для ворот откатных 1 500*2400 мм, диаметр арматуры 16 мм, RAL ГФ-021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Подземная часть принимающей стойки ворот откатных 1500*400*200,RAL ГФ-021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ворота распашные 2 700*6 000 мм, Рама 60*40*2 труба проф. оц. мм. Заполнение: панель сварная, ячейка 50*200 мм, диаметр прутка 5 мм, RAL 5005 (Синий). СТ Ф 160*160*5 мм, L= 2 700 мм. Тип открывания: наружу. RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кронштейн из швеллера 60*32*2 мм, V-образный-500 мм, пром., способ крепления: , кол-во струн: 2 шт./RAL 5005 (Синий),"

    Кол-во: 555

    "Позиция 6"

    "Кронштейн из швеллера 60*32*2 мм, V-образный-500 мм, усил., способ крепления: 2- сторон., кол-во струн: 2 шт./RAL 5005 (Синий),"

    Кол-во: 62

    "Позиция 7"

    "Спиральный барьер безопасности «Егоза» диаметр витка 500 мм,12 метров в бухте, 5 витков в 1 п.м., 5 соед. по окружности, АКЛ,оцинкованная сталистая"

    Кол-во: 1884

    "Позиция 8"

    "Струна 2,5 прово-а оц.ТОЦ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 7536

    "Позиция 9"

    "Скрутка пров-а д.1,6 мм, оцинкованная Скрутка пров-а д.1,6 мм, оцинкованная"

    Кол-во: 2690

    "Позиция 10"

    "Комплект крепления *, КК (Скоба 20*60*0,5мм + Саморез 6,3*25, комплект крепления струны на кронштейн)+"

    Кол-во: 2220

    "Позиция 11"

    "Комплект крепления КК ( Болт М6*110 оц.мебел.ГОСТ 7802+Гайка М6 антивандальная+Шайба гровер М6 оц.+Шайба плоская С6) +"

    Кол-во: 1110

    "Позиция 12"

    "062 Натяжитель М10*150 (Шпилька 10х150, рым-гайка М10-2шт. гайка М10-4шт. шайба С10-2шт. гровер 10) 062 Натяжитель М10*150 (Шпилька 10х150, рым-гайка М10-2шт. гайка М10-4шт. шайба С10-2шт. гровер 10)"

    Кол-во: 248

    "Позиция 13"

    "Стойка на фланце 80*80*2 мм, длина L=2 700 мм, металл: 80*80*2 труба проф.оц/RAL 5005 (Синий)/Крышка полим. 80*80 /Фланец 180*180*5 мм (лист черн. мет.), Ц-10"

    Кол-во: 601

    "Позиция 14"

    "Панель сварная 1 350 * 3 140 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 1164

    "Позиция 15"

    "Панель сварная 1 350 * 1 770 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Панель сварная 1 350 * 2 280 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Панель сварная 1 350 * 690 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Панель сварная 1 350 * 2 410 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Панель сварная 1 350 * 2 700 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Панель сварная 1 350 * 1 540 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Панель сварная 1 350 * 2 590 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL5005 (Синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Панель сварная 1 350 * 1 050 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Панель сварная 1 350 * 1 150 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Панель сварная 1 350 * 1 880 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Панель сварная 1 350 * 1 470 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Панель сварная 1 350 * 470 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Панель сварная 1 350 * 2 140 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Панель сварная 1 350 * 2 890 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /4 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Скоба 10*40*2 (оц.) Скоба 10*40*2 (оц.)"

    Кол-во: 6402

    "Позиция 30"

    "Комплект крепления панели Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ+Болт М6*110 мебел+Гайка М6 антивандальная +Шайба плоская С6+Шайба С, 6005"

    Кол-во: 2910

    "Позиция 31"

    "Противоподкоп 500*3 100 мм, материал: круг, диаметр прутка 16 мм, ячейка 150*150 мм/RAL Гор.цинк"

    Кол-во: 601

    "Позиция 32"

    "Панель сварная 1 600 * 3 000 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /3 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 486

    "Позиция 33"

    "Панель сварная 1 600 * 2 000 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /3 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 34"

    "Панель сварная 1 600 * 1 000 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /3 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 35"

    "Панель сварная 1 600 * 1 500 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /3 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Панель сварная 1 600 * 2 500 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /3 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Панель сварная 1 600 * 2 370 мм, ячейка 50 * 200 мм, диаметр прутка 5, /3 гиба, оцинкованная сталь, /RAL 5005 (Синий)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Стойка на фланце 80*80*2 мм, длина L=1 600 мм, металл: 80*80*2 труба проф.оц/RAL 5005 (Синий)/Ц-10/Крышка полим. 80*80 /Фланец **5 мм (лист черн. мет.), Ц-10"

    Кол-во: 509

    "Позиция 39"

    "Комплект крепления панели Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ+Болт М6*110 мебел+Гайка М6 антивандальная +Шайба плоская С6+Шайба С, 6005"

    Кол-во: 1527

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