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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества АО «Военторг - Запад» (Калининградская обл., Черняховский городской округ, г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 6, Литер А, в составе помещения № 37 и части помещения № 29 на втором этаже (открытая территория). Общая площадь – 116,40 кв.м)

    На право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества АО «Военторг - Запад» (Калининградская обл., Черняховский городской округ, г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 6, Литер А, в составе помещения № 37 и части помещения № 29 на втором этаже (открытая территория). Общая площадь – 116,40 кв.м)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132832Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества АО «Военторг - Запад» (Калининградская область)г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.НПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    На право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества АО «Военторг - Запад» (Калининградская обл., Черняховский городской округ, г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 6, Литер А, в составе помещения № 37 и части помещения № 29 на втором этаже (открытая территория). Общая площадь – 116,40 кв.м)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Калининградская область, Российская Федерация, Калининградская обл., Черняховский городской округ, г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 6, Литер А, в составе помещения № 37 и части помещения № 29 на втором этаже (открытая территория).

    Номер извещения

    ГП132832

    Способ реализации

    Аренда

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества АО «Военторг - Запад» (Калининградская область)

    Начальная цена

    109.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    12687.60

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-08-2021 18:40 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.12.2021 16:00

    Дата и время проведения

    29.12.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _АУ02_ОАЭ2021_v4.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Общая площадь – 116,40 кв.м. Кадастровый номер: 39:13:010112:767.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    22587.6

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 234

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадаев Равиль Шамилевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Бадаев Равиль Шамилевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 429-49-24

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    В соответствии с аукционной документацией

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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