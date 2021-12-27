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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества АО «Военторг - Запад» (Калининградская обл., Черняховский городской округ, г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 6, Литер А, в составе помещения № 37 и части помещения № 29 на втором этаже (открытая территория). Общая площадь – 116,40 кв.м)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Калининградская область, Российская Федерация, Калининградская обл., Черняховский городской округ, г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 6, Литер А, в составе помещения № 37 и части помещения № 29 на втором этаже (открытая территория).
Номер извещения
ГП132832
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Предмет договора
На право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества АО «Военторг - Запад» (Калининградская область)
Начальная цена
109.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
12687.60
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 18:40 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.12.2021 16:00
Дата и время проведения
29.12.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь – 116,40 кв.м. Кадастровый номер: 39:13:010112:767.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
22587.6
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 234
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактное лицо продавца/инициатора
Бадаев Равиль Шамилевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 429-49-24
Адрес местонахождения продавца/инициатора
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
В соответствии с аукционной документацией
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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