Наименование процедуры На право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества АО «Военторг - Запад» (Калининградская обл., Черняховский городской округ, г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 6, Литер А, в составе помещения № 37 и части помещения № 29 на втором этаже (открытая территория). Общая площадь – 116,40 кв.м)

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) Калининградская область, Российская Федерация, Калининградская обл., Черняховский городской округ, г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 6, Литер А, в составе помещения № 37 и части помещения № 29 на втором этаже (открытая территория).

Номер извещения ГП132832

Способ реализации Аренда

Продавец / инициатор продажи АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

Предмет договора На право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества АО «Военторг - Запад» (Калининградская область)

Начальная цена 109.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 12687.60

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок