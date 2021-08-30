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    Главная / Торги / Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.

    Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132831Дата и время окончания срока приема заявок Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132831

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    20.08.2021 18:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1.xlsx

    ТЗ_на_лист.docx

    Типовая_Тендерная_документация_ФОРМА_1.2__2_.docx

    ГП132837_second_parts_protocol.rtf

    ГП132831_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 922 606-85-51

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    a.shalaginov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалагинов Андрей Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 14:00 GMT +330.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132831Дата и время окончания срока приема заявок Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 14:0030.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132831Дата и время вскрытия заявок Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132831Подведение итогов не позднее Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132831Подведение итогов не позднее Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Закупка нержавеющего металлопроката в объёме 689,86 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО "Криогенмаш", Моск.обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за товар осуществляется после поставки продукции на склад ПАО "Криогенмаш" с отсрочкой платежа 30кал. дней. Поставка товара на склад ПАО "Криогенмаш" производится за счет поставщика и должна быть включена в стоимость продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.10.41.000

    Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовая_Тендерная_документация_ФОРМА_1.2__2_.docx

    20.08.2021

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    20.08.2021

    Форма_спецификации__закупки_.xls

    20.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1046830/name/6156acaa4f3945.03011972

    01.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047167/name/6156da4e8a1eb9.60353101

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка нержавеющего металлопроката"

    Кол-во: 690

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