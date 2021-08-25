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    Главная / Торги / Закупка металлопроката

    Закупка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 18:0025.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002820Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопрокатаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002820

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 18:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_руководителю_организации.pdf

    Анонс.docx

    Договор.zip

    Приложение 4.xlsx

    Форма_ТКП.xlsx

    АП002820_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 922 777-06-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.kovylkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковылкова Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2021 18:00 GMT +325.08.2021 18:0025.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002820Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопрокатаМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 18:0017.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002820Подведение итогов не позднее Закупка металлопрокатаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002820Подведение итогов не позднее Закупка металлопрокатаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский район, урочище Холмы, ПС Холмогорская (55 км до г. Ноябрьск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62

    Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1039655/name/614b345d7d32e5.33284505

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура А-I (А240) Ø10"

    Кол-во: 253

    "Позиция 2"

    "Труба стальная квадратная 60х60х5 мм L=2500 мм"

    Кол-во: 109

    "Позиция 3"

    "Труба электросварная оцинкованная 76х4 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "6.2 Прокат стальной горячекатанный круглый D20 мм"

    Кол-во: 64

    "Позиция 5"

    "6.3 Прокат стальной горячекатанный полосовой 4х30"

    Кол-во: 45

    "Позиция 6"

    "6.4 Сталь полосовая горячекатанная оцинкованная, 6х60мм"

    Кол-во: 75

    "Позиция 7"

    "6.5 Сталь полосовая горячекатанная оцинкованная, 6х60мм"

    Кол-во: 7410

    "Позиция 8"

    "6.6 Прокат стальной горячекатанный круглый D20 мм"

    Кол-во: 91

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