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Номер извещения
АП002819
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлических каналов DKC
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
20.08.2021 18:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 753
Факс
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Адрес электронной почты
m.khorkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хорькова Мария Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлические каналы DKC
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2021 10:00 GMT +325.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002819Дата и время окончания срока приема заявок Металлические каналы DKCМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 18:0530.09.2021 18:0530.09.2021 18:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002819Подведение итогов не позднее Металлические каналы DKCМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлические каналы DKC
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович, широта: 48.585366, долгота: 133.784552.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
25.11.23.119
25.94
Документация лота
Кол-во: 1700
Кол-во: 1700
Кол-во: 5100
Кол-во: 10200
Кол-во: 8500
Кол-во: 8500
Кол-во: 21
Кол-во: 21
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1700
Кол-во: 1700
Кол-во: 3400
Кол-во: 30000
Кол-во: 30000
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