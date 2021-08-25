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    Главная / Торги / Закупка металлических каналов DKC

    Закупка металлических каналов DKC

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002819Дата и время окончания срока приема заявок Металлические каналы DKCМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002819

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлических каналов DKC

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 18:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_мет.каналы_DKC.xlsx

    Договор поставки.7z

    Информационное письмо.pdf

    Анонс.docx

    АП002819_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлические каналы DKC

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2021 10:00 GMT +325.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002819Дата и время окончания срока приема заявок Металлические каналы DKCМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 18:0530.09.2021 18:0530.09.2021 18:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002819Подведение итогов не позднее Металлические каналы DKCМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 18:0530.09.2021 18:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002819Подведение итогов не позднее Металлические каналы DKCМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлические каналы DKC

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович, широта: 48.585366, долгота: 133.784552.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034741/name/61433ba015f790.69011453

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Неперфорированный лоток 3000х200х100мм, толщина стали 1,5 мм"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 2"

    "Крышка лотка 3000х200х100"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 3"

    "Консоль с опорой ML монолитная осн 200"

    Кол-во: 5100

    "Позиция 4"

    "Болт анкерный 8х60 оцинкованный"

    Кол-во: 10200

    "Позиция 5"

    "Винт с крестообразным шлицем М6х10"

    Кол-во: 8500

    "Позиция 6"

    "Гайка с насечкой, припятствующей откручиванию М6"

    Кол-во: 8500

    "Позиция 7"

    "Угол вертикальный внутренний, ширина 200мм CS90"

    Кол-во: 21

    "Позиция 8"

    "Крышка на угол вертикальный внутренний ширина 200мм CS90"

    Кол-во: 21

    "Позиция 9"

    "Угол вертикальный внутренний, ширина 200мм СD90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Крышка на угол вертикальный внутренний ширина 200мм CD90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Накладка CGB200"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 12"

    "Накладка соединительная CGC200"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 13"

    "Пластина соединительная GTO H100"

    Кол-во: 3400

    "Позиция 14"

    "Винт с крестообразным шлицем М6х10"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 15"

    "Гайка с насечко М6"

    Кол-во: 30000

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